A Coruña gana peso en la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos

La Asociación Internacional de Ciudades y Puertos (AIVP) es una red mundial creada hace más de tres décadas que junta a actores urbanos y portuarios para debatir y llevar a cabo las transformaciones puerto-ciudad a través de estrategias de desarrollo sostenibles. El Pleno municipal de hace dos meses aprobó la adhesión de A Coruña a esta asociación y ahora se incorpora a su consejo de administración.

El Gobierno local informa de que la asamblea general del organismo ha escogido la ciudad gallega para sustituir a Marsella en su consejo durante los próximos tres años.

"La asamblea valoró que A Coruña está viviendo un momento decisivo marcado por la transformación de su fachada marítima y la apertura del puerto a la ciudad. Un proceso histórico que abre una nueva etapa en la relación entre el espacio portuario, el entorno urbano y la ciudadanía", destaca el Gobierno municipal.

La incorporación de la ciudad herculina a la AIVP, integrada por más de 180 miembros de 45 países, ya supone un impulso al protagonismo de A Coruña en un ámbito en el que se intercambian experiencias, innovación y sostenibilidad con el fin de fomentar proyectos vinculados al desarrollo urbano y portuario.

"Esta es una de las acciones que desarrollamos para el impulso de la fachada marítima y la proyección internacional de la ciudad", resaltó el Ejecutivo en el Pleno de septiembre.

"A Coruña debe jugar un papel relevante en esta entidad porque estamos convencidos de que el diálogo con otras ciudades portuarias que llevan a cabo proyectos similares nos permitirá avanzar con mayor ambición y aprendizaje compartido", considera la alcaldesa, Inés Rey.

Intercambio de conocimiento y experiencias sobre el futuro de las ciudades portuarias, solidaridad entre territorios y desarrollo sostenible son principios que promulga la AIVP creada en 1988 en Le Havre (Francia), cuyo alcalde, Edouard Philippe, es su presidente.

Coruña Marítima en Nueva York

Coruña Marítima, el proyecto de reordenación portuaria e integración de la ciudad y los muelles de A Coruña, encontrará un marco de expresión y debate adecuado en el seno de la AIVP, ahora con mayor protagonismo para la ciudad como miembro del consejo de administración.

La Conferencia Mundial Ciudades & Puertos se celebra esta semana hasta el viernes 21 de noviembre en Nueva York, adonde se han desplazado la propia alcaldesa de A Coruña y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, para presentar el proyecto Coruña Marítima.

La exposición de este plan que abarcará varios años de trabajo entre administraciones se presentará como ejemplo de colaboración institucional para el desarrollo de la fachada marítima de la ciudad.

"La ciudad portuaria, como actor de la globalización, es un laboratorio de la ciudad y de la economía del mañana y donde hay que fomentar la innovación", destaca la AIVP.