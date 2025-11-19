Aparece muerta en su casa una mujer en Abegondo (A Coruña) que no respondía a las llamadas

Las fuerzas de seguridad han accedido esta tarde a un domicilio particular en el ayuntamiento de Abegondo, en A Coruña, para tratar de localizar a una mujer de la que sus allegados no tenían noticias ni respondía a las comunicaciones que trataban de establecer con ella.

Superadas las 17:00, un particular alertó de la situación al 112. Por ello, se estableció un dispositivo para tratar de localizarla.

Al entrar en el domicilio, se encontró a la mujer fallecida, y a otra, familiar de la primera, con muestras de desfallecimiento, siendo atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro hospitalario.

Intervinieron los bomberos del Parque Comarcal de Betanzos, Protección Civil, el 061 además de la Guardia Civil.