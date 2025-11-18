Rescatados en Oleiros (A Coruña) dos jóvenes en una piragua con síntomas de hipotermia

Dos jóvenes que iban a bordo de una piragua en el entorno de Santa Cristina, en el ayuntamiento de Oleiros, han sido rescatados esta tarde tras presentar dificultades para regresar a tierra.

Según informa el 112 Galicia, el operativo se puso en marcha tras recibir dos llamadas de particulares, alertando de que escuchaban voces pidiendo auxilio en el mar. Intervinieron Salvamento Marítimo, Emergencias de Oleiros, Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y Policía Local

Los deportistas fueron recogidos finalmente por una embarcación particular y conducidos a tierra, donde esperaron para recibir asistencia médica.

Las primeras exploraciones apuntan a que presentaban síntomas de hipotermia a consecuencia del percance.