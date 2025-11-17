Vuelve a estar operativa la pasarela de la plataforma náutica de O Parrote, en A Coruña

El Puerto de A Coruña ha anunciado la reapertura de la pasarela de la plataforma náutica de O Parrote, tras casi dos semanas cerrada para llevar a cabo tareas de mantenimiento aprovechando el cierre por las alertas detectadas.

Así, desde la Autoridad Portuaria informaron que los trabajos consistieron en realizar ajustes técnicos para mejorar la estabilidad.

Esta tarde, tras completarse las revisiones por parte del equipo técnico y garantizar un uso seguro de la infraestructura, se ha reabierto al público.

La zona peatonal que da acceso a la plataforma tiene un horario de apertura de 9:00 a 18:00 horas durante el invierno, aunque se prevé que la demanda, y por tanto el horario, se amplíen en verano, recuperando una zona tradicional de baño en la ciudad.