¿Por qué sigue cortada una calle de Riazor, en A Coruña, cuyas obras empezaron hace cinco meses?

Obras en la calle Julio Rodríguez Yordi, en el barrio de Riazor en A Coruña

Vecinos de la zona de Riazor, en A Coruña, se preguntan desde hace semanas por qué la calle Julio Rodríguez Yordi continúa cerrada al tráfico si, aparentemente, las obras de mejora ya están concluidas.

En junio de este año comenzaron las actuaciones de mejora de accesibilidad en el tramo comprendido entre Almirante Cadarso y Almirante Eulate.

Los trabajos daban respuesta a una demanda histórica de los vecinos del entorno de Riazor, con el objetivo de unificar estéticamente la calle, ampliar los espacios peatonales y garantizar un ancho homogéneo de las aceras, facilitando así el tránsito de personas con movilidad reducida.

La actuación cuenta con una inversión de más de 218.000 euros y mantiene el número de plazas de aparcamiento, tan necesarias en el barrio. Sin embargo, desde el inicio de las obras hasta hoy, cinco meses después, la calle ha permanecido cortada al tráfico.

A 17 de noviembre, según informan fuentes municipales, la lluvia está impidiendo dar por concluidas las obras. Aunque muchos vecinos pensaban que todo estaba finalizado, lo cierto es que falta uno de los últimos pasos: la pintura de la calzada.

"Hasta que haya varios días secos seguidos, no se puede pintar", apuntan desde el Concello. Ese es el motivo por el que la carretera permanece cerrada. Y, según la predicción meteorológica, parece que aún habrá que esperar un poco más.

@EloyTP Por que este tramo da rua Julio Rodriguez Jordi segue cortado, se fai tempo que remataron as obras?#Coruña pic.twitter.com/PFC9s6EHqd — Helen Doron A Coruña (@HelenDoronCoru) November 17, 2025

"Cinco meses llevamos así", aseguran desde una peluquería de la calle Julio Rodríguez Yordi que, desde junio, tiene vistas directas a los trabajos. Aunque consideran que la reforma era "necesaria" para el barrio, confiesan que están deseando que finalice: "Tenemos clientas con minusvalía a las que tenemos que ir a buscar hasta el otro lado de la vía porque el taxi no puede acceder hasta aquí".

Cuando parecía que todo estaba terminado, la calle sigue sin poder utilizarse. "Estaba pensando en llamar al Ayuntamiento para ver qué pasaba. Los obreros se fueron hace unos 20 días y todavía sigue cerrada al tráfico", explican desde una peluquera ubicada en la propia calle.

Es cierto que, durante este tiempo, el cierre no ha supuesto un gran problema para la movilidad, ya que no hay garajes en la calle. Sin embargo, los días de celebración del Dépor no es raro que algunos aficionados se salten las vallas durante los festejos.