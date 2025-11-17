A Coruña empieza una nueva semana de noviembre entre nubes y claros

Una nueva semana de noviembre arranca en A Coruña y lo hace con cielos que alternarán entre nubes y claros. Después de un fin de semana pasado por agua y las inclemencias del temporal Claudia, la lluvia dará un respiro este lunes.

De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, para esta jornada apenas se esperan precipitaciones. El sol incluso llegará a brillar en las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas, estas serán normales para la temporada otoñal, moviéndose entre los 10 grados de mínima y los 16 grados de máxima.

El viento tampoco soplará con fuerza, dejando durante el día rachas de hasta 14 kilómetros por hora procedente del nordés y del norte.

La predicción para el martes avanza una jornada muy similar, también con un tiempo seco pero cielos nublados, en un día con descenso de las temperaturas, en el que los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 14 grados de máxima. A lo largo de toda la semana los termómetros irán bajando a medida que una corriente de aire frío procedente del ártico vaya entrando hacia el sur peninsular.

La lluvia regresará previsiblemente en la mañana del miércoles, cuando desde primera hora las precipitaciones se hagan notar en la ciudad dejando un nuevo día pasado por agua.