La alcaldesa de A Coruña sobre los VTC: "La Xunta tiene la obligación legal de hacer un estudio"

Manifestación celebrada el pasado jueves por carretera de los taxistas en A Coruña en contra de los VTC Enrique Romanos Tardío A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reiteró este lunes su posición sobre una futura regulación de los VTC y confirmó que "se está analizando la movilidad de la ciudad". Ese estudio permitirá elaborar una ordenanza para regular un servicio que, denuncia, la Xunta dejó, "de forma irresponsable, en manos de los ayuntamientos".

En esta línea, señaló al Gobierno gallego como principal culpable del conflicto existente entre taxistas y conductores de VTC: "Han empezado a conceder licencias sin realizar un estudio previo y sin ningún tipo de control". Así lo ha indicado a la prensa durante la presentación de la programación municipal de actividades con motivo del 25N, después de que el BNG solicitase su posicionamiento en el conflicto.

"La Xunta ha dejado esta patata caliente a los ayuntamientos, diciendo básicamente 'arréglense ustedes'. ¿Cuál es su objetivo? Una estrategia de desgaste político en la que, además, está colaborando el BNG, haciéndole el caldo gordo al Partido Popular", indicó.

Rey afirmó que al PP no le importan los ayuntamientos porque no gobiernan en ellos y criticó que, al no ser capaces de presentar un proyecto de ciudad, se dedican a bloquear, indicando que lleva años esperando a que lo presenten para A Coruña. Según la alcaldesa, la estrategia de los populares pasa por generar conflicto entre el gobierno municipal y el sector del taxi. Sin embargo, señaló que están pinchando en hueso: "No van a conseguir esa confrontación social".

La regidora insistió en que la solución pasa por regular las VTC a nivel autonómico y por establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la ley y aprobar una ordenanza común para todos los ayuntamientos. "De lo contrario, tendremos 313 ordenanzas distintas mientras la Xunta sigue otorgando licencias sin control", sentenció.

Apoyo al sector del taxi

Asimismo, la alcaldesa defendió que su apoyo al sector del taxi ha sido constante y recordó que fue "la primera y la única" en alzar la voz cuando los seguros subieron de forma desproporcionada. Aseguró haber respaldado sus concentraciones y manifestaciones y haberse reunido con aseguradoras para buscar soluciones, reprochando que ni BNG ni PP se posicionaran por aquel entonces.

La alcaldesa sostuvo que el objetivo ahora es regular la convivencia entre el taxi, como servicio público, y los VTC, un modelo que está llegando a todas las ciudades. Por ello, explicó que el Concello ha solicitado datos de demanda para evaluar si es necesario aumentar licencias y anunció que se estudian medidas de modernización, como una app conjunta o tarifas cerradas para trayectos en días concretos.

Por último, Rey pidió dejar la demagogia tras la polémica sobre el coste de las licencias y recordó que la Xunta "tiene la obligación legal de hacer un estudio sobre las VTC", que aún no ha presentado. "Que digan de una vez si están dispuestos a permitir una entrada masiva de VTC en A Coruña", concluyó.