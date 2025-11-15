Siete detenidos por duplicar SIM en una investigación iniciada en A Coruña por la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a siete varones, que utilizaban la técnica del Sim Swapping para estafar miles de euros a sus víctimas a lo largo de toda la geografía española.

La investigación fue iniciada por el Grupo de Investigación Tecnológica de la B.P.P.J. de A Coruña, ante la denuncia de un ciudadano residente en la ciudad. Esta víctima manifestaba que había recibido múltiples cargos en sus cuentas bancarias, efectuados con tarjetas de crédito a su nombre, que él no había solicitado, además de enviar dinero desde su cuenta a cajeros automáticos concretos para su retirada en persona. El total de lo estafado ascendía a 9.500 euros.

Las investigaciones realizadas permitieron concretar que la raíz de este delito se encontraba en la utilización de la técnica denominada SIM Swapping (o intercambio de SIM). En ella, el atacante engaña a una compañía telefónica para que transfiera el número de teléfono de una víctima a una tarjeta SIM que el atacante controla.

Esto suele hacerse mediante ingeniería social, haciéndose pasar por la víctima, proporcionando información personal robada (como datos de identificación o respuestas a preguntas de seguridad). Una vez que el atacante tiene el control del número, puede acceder a cuentas vinculadas a ese teléfono, como correos electrónicos, redes sociales o servicios bancarios, ya que muchos de estos usan la verificación en dos pasos (2FA) enviando códigos por SMS, que en este caso llegan directamente al móvil que el delincuente posee.

Esta práctica fue empleada con diferentes víctimas a lo largo de la geografía nacional: A Coruña, Ferrol, Ávila, Arrecife, Madrid, Valladolid, Alcobendas, Jerez de la Frontera, Cáceres, Melilla, Marín y Zaragoza. En total se ha logrado esclarecer 16 denuncias.

Finalmente, tras las indagaciones realizadas y gracias a los mecanismos de coordinación policial, los siete autores de estos hechos fueron detenidos en la localidad barcelonesa de San Adriá de Besós.

Mecanismos de prevención

El objetivo principal suele ser robar dinero, criptomonedas o información sensible. Es un ataque peligroso, porque no depende de hackear dispositivos, sino de explotar vulnerabilidades humanas en los procesos de las operadoras.

La Policía Nacional recuerda que para evitar este tipo de estafas es muy importante actuar con celeridad.

Si detecta la pérdida del control de la línea telefónica, contacte inmediatamente con el operador de telefonía que puede informar de cuál es el problema y, en caso de una solicitud de duplicado de SIM o portabilidad a otra compañía no efectuados por la víctima, informar de ello al operador para que lo revierta y retire el control de la línea a los usurpadores.