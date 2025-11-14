La portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria pide en A Coruña medios para una justicia "eficaz"

La nueva portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, María Emma Ortega, ha apelado a la dotación de medios en el ámbito judicial para lograr una justicia "más eficaz y más ágil".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios tras su elección al frente de este cargo. La titular del Juzgado de lo Contencioso número 13 de Sevilla es la segunda mujer en asumirlo. Ha sido elegida en la 39 Asamblea de la citada asociación, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña y que se clausura este viernes y a la que han asistido más de 300 jueces.

Sobre su objetivo al frente del cargo, ha señalado que será "la defensa de la carrera judicial y conseguir una justicia más eficaz, más ágil y que responda a las necesidades de la ciudadanía".

"Es una asociación que busca propuestas y soluciones para que la justicia funcione mejor para los principales destinatarios, que es la ciudadanía", ha subrayado.

Cuestionada sobre el principal problema a afrontar, ha aludido a la nueva fase de los tribunales de instancia, que entrarán en funcionamiento en las grandes capitales. "Ese va a ser un reto importante", ha indicado al insistir en estar vigilante de cara a la dotación de medios.

"Nos preocupan también los nombramientos", ha asegurado sobre otra de las cuestiones abordadas como la elección de miembros del CGPJ. "Que a los jueces se nos permita elegir a los doce vocales judiciales porque eso redunda en la ciudadanía", ha sentenciado.