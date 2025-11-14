A Coruña inicia la cuenta atrás para encender su Navidad con casi 3 millones de luces LED

En imágenes: Así fue el encendido de las 3,6 millones de luces de Navidad de A Coruña Quincemil

A Coruña inicia la cuenta atrás para encender su alumbrado de Navidad, con casi 3 millones de luces LED y medio millar de arcos repartidos por la ciudad. El Ayuntamiento ultima estos días la instalación de los detalles y motivos festivos que se distribuirán por los diez distritos "de la forma más equitativa posible", tal y como destacó la alcaldesa, Inés Rey.

El próximo día 28, el exfutbolista del Deportivo Bebeto será el protagonista del acto oficial de encendido de las luces de Navidad, que se celebrará en la plaza de María Pita.

A falta de menos de dos semanas, el Ayuntamiento continúa instalando los arcos luminosos y los motivos decorativos que iluminarán los barrios de la ciudad. Según informó la alcaldesa, el alumbrado de este año contará con 2,8 millones de luces LED, con una inversión anual de 770.000 euros.

Entre las figuras más destacadas volverán a estar la esfera luminosa de la dársena de la Marina y el árbol gigante que habitualmente se colocaba en el Obelisco. Debido a las obras de reurbanización de los Cantones, este año el abeto se instalará en O Parrote, donde ya se iniciaron los trabajos a principios de mes.

La Navidad coruñesa también recuperará los clásicos techos de luz en la calle Real y la plaza de Azcárraga. Además, una de las principales entradas de la ciudad, Alfonso Molina, contará con decoración especial: en el barco "Atalaya", que da la bienvenida a quienes llegan por esta vía, se instalarán motivos luminosos con los Reyes Magos. También habrá arcos con símbolos identitarios como la Torre de Hércules.

La fuente de Cuatro Caminos tendrá iluminación en forma de paraguas con luces blancas y azules, un guiño a las históricas celebraciones del Deportivo en este punto de la ciudad.

La alcaldesa subrayó que el principal compromiso del Gobierno local era responder a las peticiones de cada distrito respecto al reparto de la iluminación: "A lo largo del último año, en los encuentros informativos con la vecindad hemos escuchado las demandas al detalle. Aunque es difícil llegar a cada calle, estamos intentando repartir el alumbrado de la forma más equitativa posible, con luces en todos los barrios, porque no solo dinamizan el comercio, sino que aportan vida y alegría en estas fechas tan especiales".

Más de 560 arcos luminosos y 43 espacios con techos de luz

En total, el Ayuntamiento prevé instalar casi 560 arcos en las calles de la ciudad, principalmente en las zonas más transitadas de cada barrio. A ellos se sumarán cientos de motivos navideños colocados en farolas y estructuras de alumbrado público.

Los techos de luz estarán presentes en espacios como Campo da Leña, la plaza de San Vicente (Os Mallos), la plaza de Azcárraga o la calle Real, alcanzando un total de 43 puntos de la ciudad.

Además, habrá tendidos de luz en forma de paraguas en lugares como la plaza Elíptica (Os Rosales), Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y ronda de Nelle. También se instalarán guirnaldas luminosas de gran extensión en áreas como Capitán Troncoso y Santo Domingo, entre otras ubicaciones.