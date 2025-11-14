El alcalde de Oleiros (A Coruña) lo califica como "el ayuntamiento más importante de Galicia"

Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, en su despacho durante la entrevista a Quincemil. Enrique Romanos Tardío

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, presume de su ayuntamiento y con muchos motivos. En una entrevista reciente con Quincemil, el veterano regidor afirmó que "Oleiros é o municipio máis importante de Galicia. Moitas persoas con recursos, co paso do tempo, viron que Oleiros era o mellor lugar para vivir, porque estamos creando un auténtico paraíso".

Uno de los dardos que lanzó en la conversación el máximo responsable de Alternativa dos Veciños fue a la política de vivienda.

"Desde a política de vivenda levan anos falando e non fixeron ningunha actuación, nin en Madrid nin en Santiago. Non fixeron política de vivenda en absoluto e, polo tanto, non hai política de vivenda para as familias con menos recursos", dijo.

"Aquí, un piso por exemplo en Santa Cruz ou Perillo non o atopas por menos de 300.000 euros, e pequeno. Nós estamos construíndo vivendas neste momento, unha promoción impulsada polo Concello. Hai agora tres cooperativas que comezan as obras, unha delas dentro de catro días, e as vivendas véndense a 215.000 euros", reflexionó.

Con respecto a los pisos turísticos, el primer edil fue contundente: "Eu non sabía que neste país existían pisos turísticos; non hai pisos turísticos, hai unha vergonza tremenda. Un piso non é un hotel".