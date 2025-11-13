Ofrecido por:
Personal de escuelas deportivas municipales en A Coruña convoca un paro el día 27
El colectivo saldrá en manifestación desde las instalaciones deportivas de Riazor, a las 10:30 horas, hasta María Pita
La asamblea de personal de las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de A Coruña ha acordado una jornada de paro de tres horas el próximo 27 de noviembre para reclamar "la dignificación de las condiciones de trabajo y el reconocimiento de la labor que realizan".
El paro, informa la CIG, tendrá lugar de 10 a 13 horas y "para dar visibilidad" a sus demandas saldrán en manifestación desde las instalaciones deportivas de Riazor, a las 10.30 horas, hasta el consistorio.
A la llegada a la plaza de María Pita, prevista para una hora después, realizarán una simulación de las distintas clases de actividades que se ofrecen en las escuelas deportivas municipales, invitando a la ciudadanía a participar.
También procederán a la lectura de un manifiesto con petición al gobierno local para asumir la tabla reivindicativa sobre las mejoras laborales y salariales.