Personal de escuelas deportivas municipales en A Coruña convoca un paro el día 27

El personal de las Escolas Deportivas de A Coruña en una concentración en Riazor el 9 de octubre. CGM

La asamblea de personal de las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de A Coruña ha acordado una jornada de paro de tres horas el próximo 27 de noviembre para reclamar "la dignificación de las condiciones de trabajo y el reconocimiento de la labor que realizan".

El paro, informa la CIG, tendrá lugar de 10 a 13 horas y "para dar visibilidad" a sus demandas saldrán en manifestación desde las instalaciones deportivas de Riazor, a las 10.30 horas, hasta el consistorio.

A la llegada a la plaza de María Pita, prevista para una hora después, realizarán una simulación de las distintas clases de actividades que se ofrecen en las escuelas deportivas municipales, invitando a la ciudadanía a participar.

También procederán a la lectura de un manifiesto con petición al gobierno local para asumir la tabla reivindicativa sobre las mejoras laborales y salariales.