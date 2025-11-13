Una fuga en un calentador en A Coruña moviliza de madrugada a los bomberos

El olor a gas es uno de los más peligrosos, por las consecuencias que puede derivar una explosión con este elemento.

Por ello, los Bomberos del parque de A Coruña han tenido que acudir esta madrugada, a las 0:14 horas, hasta la calle Alfredo Vicenti tras detectarse este olor en una vivienda de esa zona.

Los profesionales comprobaron que había una fuga en un calentador, por lo que procedieron a actuar para evitar consecuencias y que, posteriormente, sean los técnicos especializados de la empresa comercializadora quienes finalicen los trabajos para solucionarla.

En las últimas horas, los bomberos de A Coruña también acudieron a la Ronda de Monte Alto a las 18:33 para un trabajo en fachadas, a Arzobispo Gelmírez aunque no hizo falta su presencia tras anular el Cuerpo Nacional de Policía la emergencia por haber abierto una puerta, e incluso tuvieron que rescatar a las 13:37 a un cachorro en un tejado en la calle San Andrés tras detectarlo deambulando por un tejado y ser alertados por los vecinos que viven enfrente. Un veterinario, con su ayuda, pudo hacerse cargo del animal.