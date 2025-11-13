Fallece en Culleredo (A Coruña) una persona en una colisión entre dos turismos y un camión

Una persona ha perdido la vida y otra ha resultado herida este miércoles tras producirse una colisión entre dos turismos y un camión en la carretera AC-523, a su paso por la localidad coruñesa de Culleredo.

Según ha trasladado el 112 Galicia y recoge Europa Press, la central de emergencias recibió el primer aviso de este siniestro poco antes de las 17:00 horas con una comunicación en la que se explicaba que se había producido un accidente de tráfico entre un camión de caja y dos vehículos a la altura del kilómetro 4 de esta vía.

Además, en esta primera llamada ya se alertaba de que podría haber gente atrapada en alguno de los coches.

Así, los operadores del 112 dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Una vez en el punto, los bomberos tuvieron que intervenir para liberar del interior de uno de los vehículos a una persona, que ya estaba fallecida.

En el otro turismo también fue necesario emplear el material de excarcelación para liberar a una mujer herida, que posteriormente fue atendida por el personal sanitario.