La alcaldesa de A Coruña lamenta que la FEMP se quede sin manifiesto del 25N por falta de consenso

La alcaldesa de A Coruña Inés Rey en una imagen de archivo en una rueda de prensa tras una Xunta de Goberno Local. Quincemil

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no tendrá un manifiesto conjunto por el 25N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, por la falta de consenso entre el Partido Popular y PSOE tras la polémica generada por el fallo de pulseras para maltratadores.

La alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta primera de la FEMP, Inés Rey, lamentó este jueves "la utilización partidista de las instituciones públicas en una de las causas que nos unía a todas y a todos: la lucha contra la violencia de género".

Acompañada esta mañana por Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la comisión por la Lucha contra la Violencia de Género en la FEMP, atendió a los medios de comunicación ante la sede de la Federación, en Madrid, donde mostró su "profundo disgusto" por el rechazo del PP a un manifiesto conjunto de cara al 25-N, "más de 40 años después de que la democracia llegara a los ayuntamientos del país, consolidándose la FEMP como un espacio de encuentro y diálogo".

En su comparecencia, la alcaldesa de A Coruña se dirigió al PP indicando que "no les importa usar el dolor de las víctimas para sus propios intereses, con oposición permanente al Gobierno de coalición", señalando el consenso que existía anteriormente entre todos los grupos presentes en la junta de gobierno de la FEMP respecto a la lucha contra la violencia de género.

Rechazo del PP al manifiesto conjunto

El Partido Popular ha rechazado el texto que quería publicar el PSOE por no incluir una referencia a la "pésima gestión" que ha tenido el Ministerio de Igualdad con el fallo de las pulseras.

"Han dejado a las mujeres maltratadas, que además tenían una orden de alejamiento de sus agresores, durante meses sin información y esta misma semana hemos vuelto a ver que fallaban", ha señalado la portavoz de los populares en la FEMP Natalia Chueca.

El PP exigía que el manifiesto de la FEMP por el 25N incluyera "simplemente un párrafo donde se exigía y se pedía que no volviesen a repetirse estos errores, que no volviesen a fallar los medios telemáticos para no dejar desprotegidas a las mujeres".

"Los alcaldes tenemos que defender a nuestros vecinos, defender a nuestros hombres, mujeres que viven en nuestros municipios, y si para eso tenemos que elevar la voz y tenemos que decir que algo no está haciendo bien el Gobierno de España, aunque sea de su mismo partido, creo que debería de hacerse", ha sentenciado la también alcaldesa de Zaragoza.