Os Rosales, en A Coruña, corta la circulación pidiendo respeto a la velocidad: "Os Rosales, zona 30"

Una treintena de vecinos del barrio de Os Rosales, en A Coruña, han cortado esta mañana, entre las 8:45 y las 9:00, la circulación de la confluencia de Alfonso Rodríguez Castelao con Manuel Azaña para reclamar que se respete el límite de velocidad de 30 km/h que, a su juicio, no se está cumpliendo.

Vestidos con chalecos amarillos, y acompañados de niños y niñas, han ocupado esta zona de la vía destinada para vehículos con cánticos como "Os Rosales, zona 30", tratando de exteriorizar su queja.

La Policía Local cortó con anterioridad el tránsito por estas vías, desviando el tráfico para evitar grandes afecciones en la circulación. Salvo pequeñas incidencias, no hubo grandes problemas para transitar.

Esta acción coincidió con una hora marcada a nivel de circulación, como es el acceso a los colegios. Precisamente por este factor, desde la organización han querido poner el foco en la importancia de respetar ese límite de velocidad.

Los vecinos amenazan con repetir la protesta si no encuentran respuesta en el gobierno local.