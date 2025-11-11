La Policía Nacional investiga un robo de madrugada en A Coruña en un local de la calle de la Estrella

La Policía Nacional investiga un robo en un local de la calle de la Estrella, en A Coruña, ocurrido durante la madrugada de este martes. El cristal de la fachada de la tienda Delicatessen amaneció roto, con un agujero visible.

Un vecino alertó de la presencia de los ladrones alrededor de las 2:10 horas; la Policía Nacional investiga lo ocurrido

Un vecino pudo ver a los ladrones salir corriendo alrededor de las 2:10 horas. Según relató a Quincemil, los golpes lo despertaron y, al asomarse a la ventana, vio a dos personas intentando romper el cristal.

El vecino les gritó y fue a buscar su móvil para grabar lo que ocurría, pero al regresar, ya los vio escapar.

Fuentes policiales informan que los ladrones pudieron llevarse mercancía del local tras romper el cristal. A primera hora de esta mañana, aún no constaba denuncia por el robo, aunque el caso ya está siendo investigado.



