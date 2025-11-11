Los bomberos de A Coruña retiran un foco sin mástil en un colegio en Os Rosales

Los bomberos de A Coruña han tenido que acudir esta mañana, a las 10:24, a un colegio situado en Carretera de Os Fortes, en el barrio de Os Rosales, para retirar un foco de iluminación situado en una cornisa y que por efecto de la oxidación quedó tan solo sujeto por el cable de alimentación.

Debido al riesgo de caída, y que este generase daños en los alumnos y personal del centro, los profesionales acudieron a retirar el elemento de iluminación, que estaba situado a una altura de 4 metros aproximadamente.

La oxidación fue el causante de que este foco quedase en este estado, según el parte de servicio del parque local.

Una señora se cayó en su domicilio y logró levantarse por sí misma

Los bomberos también acudieron esta mañana a la calle Emilia Pardo Bazán a las 10:09 para colaborar en el auxilio a una señora que se cayó en su domicilio.

Finalmente pudo levantarse por sí misma y abrir la puerta por sus propios medios.