Una furgoneta choca contra un autobús urbano en la entrada de A Coruña

Colisión entre una furgoneta y un autobús urbano en la entrada de A Coruña este lunes. Eloy TP

Una furgoneta ha chocado este mediodía con un autobús urbano en la avenida Alfonso Molina de A Coruña. El accidente se produjo en sentido entrada a la ciudad, cuando el bus estaba en la parada ubicada a la altura del barrio de Matogrande. Fuentes policiales indican que la furgoneta circulaba por ese carril y chocó contra la parte trasera del autobús quedando incrustada en él.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, aunque no fue necesario realizar ningún traslado al centro hospitalario. De todas formas, sí se atendió en el lugar a dos personas que presentaban nerviosismo.

El suceso tuvo lugar a las 14:10 horas y, durante cerca de una hora, se cortó al tráfico ese tramo del carril para poder separar la furgoneta del autobús, para lo que fue necesaria una grúa. De todas formas, este corte no llegó a generar retenciones en la avenida, aunque sí se ralentizó el tráfico debido a conductores curiosos que frenaban para observar el accidente.