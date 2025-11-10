A Coruña inicia la retirada de los antiguos raíles del tranvía entre el Matadero y la Domus

Foto de archivo de un tranvía de A Coruña Concello de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha comenzado hoy los trabajos previos para retirar los antiguos raíles del tranvía entre el Matadero y la Domus, una intervención que permitirá renovar el firme de la calzada en este tramo del paseo marítimo a finales de mes.

La nueva fase de la intervención arrancará con la retirada de los raíles desde la calle Cantábrico, junto a la Domus. Por ahora, los cortes de tráfico se limitarán al carril derecho de la calzada, mientras que el asfaltado llegará posteriormente.

En paralelo, el Ayuntamiento prepara la última quincena de asfaltados del año, con un presupuesto superior a 300.000 euros. La actuación en el tramo entre el Matadero y la Domus supondrá 169.000 euros, la inversión más destacada del paquete de intervenciones programadas hasta finales de año.

También se ejecutará la segunda fase de Juan Flórez (85.000 euros), mejoras en el entorno de Casablanca, avenida da Pasaxe y José Echegaray (39.000 euros), además de la glorieta de acceso al campus universitario (15.000 euros).

La mayoría de estas obras requerirán dos o tres días de trabajos, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.