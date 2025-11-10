A Coruña abre la semana con temperaturas superiores a lo habitual

Imagen de una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña abre la tercera semana de noviembre, la segunda completa, con un tiempo nada habitual para ser el undécimo mes del año.

Así, Meteogalicia pronostica unos cielos con nubes y claros en general, que en ocasiones puntuales podrán derivar en muy nublados.

Con respecto a las lluvias, se espera que pueda haber algunos tramos de precipitación, pero con porcentajes muy bajos durante el día y más elevados durante la mañana, donde si es probable que se pueda dar algún episodio.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro marca parámetros superiores a los habituales con máximas en 17 grados y mínimas en 13, valores que confirman una tendencia de ascenso ligero.

La calidad del aire se mantiene en un nivel favorable en general.