A Coruña abre la semana con temperaturas superiores a lo habitual
Las probabilidades de lluvias no son elevadas, y los cielos se presentan con nubes y claros para las próximas jornadas
A Coruña abre la tercera semana de noviembre, la segunda completa, con un tiempo nada habitual para ser el undécimo mes del año.
Así, Meteogalicia pronostica unos cielos con nubes y claros en general, que en ocasiones puntuales podrán derivar en muy nublados.
Con respecto a las lluvias, se espera que pueda haber algunos tramos de precipitación, pero con porcentajes muy bajos durante el día y más elevados durante la mañana, donde si es probable que se pueda dar algún episodio.
En cuanto a las temperaturas, el termómetro marca parámetros superiores a los habituales con máximas en 17 grados y mínimas en 13, valores que confirman una tendencia de ascenso ligero.
La calidad del aire se mantiene en un nivel favorable en general.