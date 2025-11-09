Teixeiro (A Coruña) acogerá dos jornadas sobre mujeres migrantes empleadas en los cuidados

Los días 14 y 15 de noviembre, el Centro Etnográfico Río Mandeo ubicado en Teixeiro acogerá las jornadas Mulleres lideresas migrantes no emprego do fogar e os coidados. La iniciativa parte de la Deputación da Coruña con el objetivo de poner el foco en las voces de mujeres migrantes que sostienen el sistema de cuidados para reconocer y visibilizar su trabajo.

Los problemas que afrontan estas trabajadoras, como el idioma, la precariedad, la falta de acceso a la vivienda o una situación administrativa irregular son algunos de los aspectos que se tratarán.

Las jornadas también reflexionarán sobre su papel en la sociedad, a la que contribuyen económica y socialmente.

La programación incluye mesas de diálogo, espacios de cuidado y reflexión colectiva sobre los derechos laborales, la salud mental, las violencias y las estrategias de incidencia política. Participarán la socióloga Raquel Martínez Buján, la jurista Tania Sordo, la fundadora de Malen Etxea, Silvia Carrizo; el abogado Ismael Sánchez y la representante de Oxfam Intermón, Ximena Medina. También participa la Asociación Movilidad Humana.

Para asistir, será necesario inscribirse previamente, de manera gratuita, en la web de la Deputación.