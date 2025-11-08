El alcalde de Oleiros (A Coruña) Ángel García Seoane confirma quién será su sucesor

Ángel García Seoane, presidente del partido Alternativa dos Veciños y alcalde del municipio de Oleiros desde hace 40 años, ha confirmado quién será la persona que lo sustituya cuando deje las funciones de alcaldía. Se trata de Pablo Cibeira, concelleiro de la corporación municipal y mano derecha del regidor.

Esta designación era un secreto a voces desde hace tiempo, pero fue confirmada esta misma semana por el actual alcalde en una entrevista a Quincemil.

Preguntado por las elecciones municipales del 2027, para las que falta un escaso año y medio, García Seoane declaró que presentará una vez más su candidatura. Tras las anteriores municipales, las del 2023, el presidente de Alternativa valoraba no presentarse ya en estos nuevos comicios.

Sin embargo, un cambio en la situación política nacional le ha convencido para postularse como alcalde para una legislatura más.

"A degradación da política en España é moi grande e vou velar porque aquí non pase o que acontece por desinformación e malas políticas.Voume presentar novamente pedindo esa confianza para levar adiante a Oleiros e pensando no futuro e en que persoas me poiden substituír", declaró esta misma semana, señalando a Pablo Cibeira, también presente en el despacho de alcaldía durante la entrevista, como su sucesor.

Cibeira tendrá que esperar algo más para acceder al cargo. En palabras de García Seoane, "se non fora por a situación do país tan degradada, estaría xa poñendo a outra persoa no meu sitio".

De todas formas, cabe esperar que para la próxima campaña electoral el actual concelleiro tome más protagonismo y, quizás, asuma el cargo durante la próxima legislatura. De ganar las elecciones del 2027, García Seoane cogería el bastón de mando de Oleiros una vez más a los 76 años.

Quién es Pablo Cibeira

El hombre de confianza de Ángel García Seoane es Pablo Cibeira. Natural de Mera y nacido en 1987, forma parte del gobierno local de Oleiros desde el 2015 y actualmente es concelleiro de Movilidad, Comunicación e Novas Tecnoloxías da Información y el tercer teniente de alcalde. Es, además, una de las personas responsables del equipo de comunicación y prensa del Concello.

El concelleiro de Movilidad, Comunicación e Novas Tecnoloxías da Información en Oleiros, Pablo Cibeira. Concello de Oleiros

Periodista de formación, Cibeira ha estado muy vinculado a la actividad deportiva de su pueblo, compitiendo como regatista en campeonatos de traineras con el C.D. Mera en algo más de un centenar de ocasiones desde el año 2013.