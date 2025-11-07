Comienzan en A Coruña las obras para poner una acera junto al cementerio de Feáns

El entorno de Feáns en el acceso al cementerio tendrá a comienzos del 2026 una nueva acera. Este viernes han dado comienzo las obras para su construcción, que cuentan con un presupuesto de 721.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El objetivo de la actuación es mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad vial en una zona a la que hasta ahora se podía acceder en coche o en autobús, pero a la que era más complicado llegar a pie al tener que hacerlo siguiendo el arcén.

La construcción de la acera, que estará en el margen derecho, se enmarca dentro de las obras del Plan de Barrios 2025-2027 impulsado por el Concello da Coruña. Esta actuación en concreto fue adjudicada en una Xunta de Goberno Local de finales del mes de septiembre a la empresa Construcciones Cernadas.

Sobre la obra, la alcaldesa Inés Rey declaró que "para evitar incidencias de tráfico e mobilidade é fundamental seguir as indicacións do persoal de obra en todo momento e respectar a sinalización e límites de velocidade".