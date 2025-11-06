La lluvia en A Coruña provoca retenciones de tráfico en las principales vías de la ciudad DGT

La lluvia ha regresado esta mañana de jueves a A Coruña y lo ha hecho complicando la circulación en varios puntos de la ciudad, según informan desde la sala de pantallas de la Policía Local.

La zona más afectada es la avenida de Alfonso Molina en sentido de entrada a la ciudad, desde Palavea y la Fábrica de Armas hasta el desvío con Linares Rivas, lo que está provocando retenciones y una circulación lenta en el centro. También la avenida del Ejército registra una elevada densidad de tráfico, aunque el tramo menos afectado es el que conecta con A Grela y Pocomaco.

Además, el tráfico se encuentra más lento de lo habitual en Cuatro Caminos, a la altura del instituto Fernando Wirtz Suárez, donde a lo largo de la mañana se cortará el acceso a los vehículos debido a las obras que se están ejecutando en la zona.