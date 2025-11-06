Condenado en A Coruña a 11 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a la que acuchilló

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 11 años y medio de cárcel a un hombre por intentar asesinar a su pareja en 2023. Los hechos, en concreto, se produjeron el 27 de noviembre de hace dos años en el domicilio que ambos compartían después una discusión. El varón, de forma sorpresiva, le clavó un cuchillo a la víctima en el abdomen.

La sentencia recoge la agravante de parentesco. La Audiencia rechaza las explicaciones dadas por el acusado en el juicio: el hombre aseguró que la mujer se había autolesionado. Así, la sentencia considera "plenamente acreditado" el apuñalamiento "potencialmente letal". "Sin la rápida intervención de los equipos médico-sanitarios el fallecimiento se hubiera podido producir", señala la resolución.

Los jueces explican que, además del "persistente relato" de la víctima, cuentan con "abundantes y contundentes elementos corroboradores periféricos". Se refieren a las declaraciones de los vecinos del inmueble y de los agentes policiales que actuaron, así como el informe médico forense, que "evidencia claramente la existencia de unas lesiones inciso penetrantes absolutamente compatibles en cuanto a su etiología con la declaración de la denunciante".

La Audiencia de A Coruña, sin embargo, absuelve al hombre de los delitos de malos tratos, agresión sexual intentada y delito leve de injurias al no considerarlos probados fuera de toda duda. El tribunal matiza en la sentencia que no es que dude del testimonio de la víctima, pero señala que los hechos no están "suficientemente corroborados con la claridad exigible en un procedimiento penal" para llegar a una decisión condenatoria.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia ha impuesto al acusado la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y su hijo menor durante 20 años, la privación de la patria potestad respecto de los tres hijos comunes (dos de ellos no vivían con la pareja, sino en Perú) y la expulsión del territorio nacional una vez cumplidos siete años de condena, con prohibición de entrada en España durante 10 años.

El tribunal también establece que el hombre deberá indemnizar a la víctima en algo más de 41.800 euros por las lesiones, secuelas y daños morales. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).