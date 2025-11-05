Vecinos de Os Mallos sacan la basura a la calle: "¿Dónde echamos ahora el polvo en A Sardiñeira?"

No es por comodidad, lo hacen a modo de protesta. En los últimos días se ha visto cómo en la avenida de A Sardiñeira los vecinos han decidido que, al no haber contenedores próximos a su portal, pasarán a dejar las bolsas en la calle. Como se hacía antiguamente. La diferencia, ahora, es que los basureros ya no se toman la molestia de ir puerta por puerta recogiendo los residuos que dejan los coruñeses en sus portales.

Y no solo eso: para tratar de darle un poco de humor al asunto, han colgado carteles por todo el barrio con un mensaje que, según la mente de cada uno, podría dar lugar a confusión: "¿Dónde echamos ahora el polvo en A Sardiñeira?". Y es que los vecinos de la avenida, que recientemente acaba de ser inaugurada con una imagen totalmente renovada, echan en falta algo: los contenedores.

"Desde hace dos semanas tan solo contamos con un contenedor en toda la avenida. Todos los demás están en las calles paralelas", asegura el secretario de la entidad vecinal, José Roble. De hecho, consultaron en Google Maps con cuántos contaban antes de la reforma, y los cifran en una quincena desde la ronda de Outeiro hasta el edificio de Aliko. Sin embargo, ahora afirman tener solo uno, "enfrente de Correos", concretamente.

La reorganización de la avenida de A Sardiñeira incluyó la incorporación de un carril bici en el lado izquierdo de la calzada, donde antes iban los contenedores. "Los vecinos se quejaron al Concello y les dijeron que cambiarían los contenedores al otro lado de la acera", explica Roble. Sin embargo, indican que siguen esperando a que este cambio se haga efectivo.

Cartel a modo de protesta en Os Mallos

Fuentes municipales aseguran que no se retiró ningún contenedor, que lo que se hizo fue sustituir los anteriores por el gris recientemente instalado en la ciudad. Por ello, las zonas en las que había dos amarillos, por ejemplo, cambiaron el amarillo por el denominado "quinto contenedor".

Respecto a esto, los vecinos creen que los contenedores se retiraron en el momento en el que se realizaron las obras de reorganización de la avenida de A Sardiñeira, al no ser compatible la ubicación que tenían antes con el carril bici que ahora ocupa su lugar. Con ello, esperan que dejando la basura en las calles, finalmente vuelvan a tener los cubos que tanto echan en falta.