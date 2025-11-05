Sindicatos de transporte de viajeros en A Coruña convocan una manifestación el lunes y paros en diciembre

Rueda de prensa de sindicatos para informar de la convocatoria de protestas en el sector del transporte de viajeros en A Coruña CIG

CIG, UGT y CCOO han convocado una manifestación el próximo día 10 de noviembre y han anunciado jornadas de huelga en el mes de diciembre "en fechas aún por definir" para reclamar mejoras salariales y sociales en el sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña y denunciar "falta de intención negociadora" de la patronal por un convenio colectivo que afecta a "casi 2.000 personas".

"Cuando una patronal lo que te ofrece es 1,2% de subida salarial prácticamente es una convocatoria de huelga", ha sentenciado el representante de la CIG en la mesa de negociación, Ernesto López. Ha sido en una rueda de prensa en la que han estado presentes representantes de las tres organizaciones sindicales.

En ella, han explicado que llevan "cinco años de parálisis" ya que el anterior convenio colectivo del sector finalizó en 2020. "Era súper anticuado, está desfasado, obsoleto", han apuntado sobre el mismo para criticar que la patronal ofreció "un aumento salarial del 1,2% y del resto no quieren tocar absolutamente nada".

"La única alternativa que tienen los trabajadores es desbloquear la negociación y solo hay un camino, el conflicto", ha asegurado López. Por ello, ha expuesto, han convocado una manifestación el día 10, a las 11:00 horas con salida de la estación de autobuses de la ciudad herculina que finalizará en Entrejardines.

"Es una advertencia, algo simbólico para hacer visible el problema que hay a la patronal, a la Xunta y a la opinión pública", ha señalado para insistir en que "a partir de ahí la huelga va a ser inevitable".

Posible huelga indefinida

Por otra parte, han cuestionado la postura del Ejecutivo autonómico, del que han dicho que "no se mueve y las grandes empresas están en una situación inmovilista". "El conflicto está servido en diciembre con jornadas de huelga con fechas que aún están por decidir", han asegurado sin descartar paro indefinido y exigiendo la mediación de la Xunta.

En la comparecencia, el representante de UGT, Iván Cancela, ha concretado que se trata de un convenio que afecta "a casi 2.000 personas" en la provincia de A Coruña. "Hay cero conciliación, con jornadas de 14 y 15 horas y de nueve horas sin apenas descanso", ha añadido para aludir a que "no es solo un problema salarial, es más profundo".

En la misma línea, el portavoz de CCOO, Sergio Blanco, ha recalcado que "desde el primer minuto, no hubo intención de mejorar las condiciones", a pesar de que, ha coincidido con los demás representantes sindicales, en que "los coches van a tope", queda gente "tirada en las paradas" y los usuarios "siguen demandando más frecuencias".