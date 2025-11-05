Desbordamientos en Betanzos (A Coruña) por la crecida de los ríos Mendo y Mandeo

Varias de las zonas afectadas por las inundaciones. Concello de Betanzos.

El nivel de los ríos Mendo y Mandeo alcanzó uno de sus puntos más altos del año durante la tarde de este miércoles, provocando desbordamientos en diferentes zonas de Betanzos como el puerto, el área del Pasatiempo o la Ribera.

Desde primera hora, los servicios municipales estuvieron desplegados en los puntos más afectados, prestando apoyo a los vecinos que lo necesitaron.

A pesar de las intensas lluvias y del fuerte viento, que impulsaron el agua hacia la ría, desde el Ayuntamiento insisten en que no existía riesgo de desbordamiento por marea, ya que el nivel del mar era similar al de días anteriores.

El Gobierno local sospecha que la apertura de compuertas de minicentrales, sin previo aviso, habría contribuido a la situación.

Las inundaciones afectaron a zonas como el puerto, el parque del Pasatiempo (en la zona infantil), Carregal, el parque Pablo Iglesias, La Tolerancia y la Ribera.

La alcaldesa, María Barral, recorrió personalmente las áreas más afectadas y avanzó que el Ayuntamiento solicitará información a Augas de Galicia para confirmar si se produjo esa apertura de compuertas.

"Si se confirma, exigiremos una nueva reunión de coordinación. No podemos seguir padeciendo estas situaciones sin que nadie tome medidas", señaló.

Barral recordó además que ya el año pasado se trasladó a Portos de Galicia la necesidad de instalar bombeos similares a los de la Ribera en la zona portuaria, pero el organismo derivó la propuesta a Augas de Galicia, que "aún no concretó ninguna actuación".