Un incendio calcina de madrugada una vivienda en San Pedro de Visma, en A Coruña

Los bomberos del parque de A Coruña acudieron en la pasada madrugada a una vivienda de la zona de San Pedro de Visma para sofocar un incendio que calcinó por completo el interior del inmueble.

El fuego se produjo pasadas las 01:30 horas de este lunes y afectó a una antigua vivienda adosada con dos alturas ubicada en la calle Eira Vella. Según explican los bomberos, todo el interior se vio afectado, al tratarse de una estructura de madera.

Para sofocar las llamas, el equipo de bomberos llevó a cabo dos operaciones simultáneas. Una de ellas desde la fachada delantera y la otra desde la trasera. El incendio no se propagó, pero destruyó por completo el interior de la vivienda. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.

Otras intervenciones

Esta misma noche, los bomberos acudieron a distintos puntos de la ciudad para prestar ayuda en varios domicilios. En Eirís, un hombre solicitó ayuda médica en su vivienda situada en la avenida Lamadosa. Al acceder al interior, los efectivos encontraron al hombre en parada cardíaca. Los sanitarios intentaron llevar a cabo la reanimación sin éxito.

Por otra parte, los bomberos también acudieron a la Sagrada Familia, concretamente a la calle San Jaime, para acceder a una vivienda en la que un hombre se encontraba solicitando ayuda. Finalmente fue trasladado al CHUAC tras la entrada de la Policía Local y el 061. Algo similar sucedió en la calle Diego Delicado, donde los bomberos accedieron por la fachada con una autoescalera para socorrer a una mujer de avanzada edad que también fue trasladada al hospital, en este caso por una posible rotura de cadera.