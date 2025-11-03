Ofrecido por:
A Coruña cierra parques, playas y áreas infantiles desde este lunes por el temporal
La ciudad herculina estará mañana martes y el miércoles en aviso amarillo
A Coruña cerrará desde este lunes por la tarde parques, playas y áreas infantiles por la alerta naranja. El acceso a todas estas zonas quedará restringido por seguridad, según ha informado el ayuntamiento, que señala que es una "medida preventiva".
La ciudad herculina está en alerta amarilla por olas de entre 4 y 5 metros desde mañana martes a las 12:00 horas, aviso que seguirá por la tarde junto al de fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora a partir de las 18:00 horas. El viento soplará con fuerza en el mar desde la madrugada del lunes al martes, con Fuerza 7, según Meteogalicia.
Los avisos estarán activados hasta el miércoles, aunque podría variar según la evolución de las predicciones.
¿Cuáles son las recomendaciones a seguir?
El Concello da Coruña ha publicado varias recomendaciones para la ciudadanía en caso de que haya fuertes lluvias o temporal costero. Estas son las medidas que recomienda tomar para evitar riesgos:
Recomendaciones si hay fuertes vientos y lluvias
- Como medidas preventivas
- Cierre y asegure puertas, ventanas y toldos
- Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle
- Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra
- Compruebe que no hay obstrucciones en canalones, sumideros de terrazas y alcantarillas
- Si está a la intemperie
- Aléjese de cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias y tome precauciones delante de edificios en construcción o en mal estado
- Si va a viajar en vehículo
- Procure evitar los desplazamientos por carretera y en todo caso extreme las precauciones
- Reduzca la velocidad a límites de seguridad (un golpe de viento puede desviarlo de la trayectoria)
- Tenga presente que la distancia de frenado es mayor con lluvia, por lo que debe aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero
- Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulotte) corren el peligro de volcar ante vientos transversales
- En caso de necesidad, párese en una zona segura y espere a que amaine el viento
- Procure no circular junto a arbolados, ni estacione su vehículo bajo los mismos, tampoco estacione en las proximidades de muros, tapias o vallas
- Encienda las luces de cruce para ser visto mejor (para ver bien y para ser visto)
- Compruebe el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y de la luneta térmica
- Compruebe periódicamente la eficacia de los frenos, tocándolos suavemente para secar la humedad de las pastillas de freno
- Frene suavemente para evitar el deslizamiento (aquaplaning)
- Infórmese de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige o por las que vaya a pasar
- Si se encuentra en zonas marítimas
- Aléjese de la playa y de lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes
- Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. En ningún caso practique deportes acuáticos
Medidas preventivas por temporal marítimo
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evite la pesca en zonas de riesgo
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Nunca se bañe en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviérteles del peligro
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse