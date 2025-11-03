A Coruña cierra parques, playas y áreas infantiles desde este lunes por el temporal

Imagen de uno de los parques de A Coruña con el acceso cortado. Quincemil.

A Coruña cerrará desde este lunes por la tarde parques, playas y áreas infantiles por la alerta naranja. El acceso a todas estas zonas quedará restringido por seguridad, según ha informado el ayuntamiento, que señala que es una "medida preventiva".

La ciudad herculina está en alerta amarilla por olas de entre 4 y 5 metros desde mañana martes a las 12:00 horas, aviso que seguirá por la tarde junto al de fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora a partir de las 18:00 horas. El viento soplará con fuerza en el mar desde la madrugada del lunes al martes, con Fuerza 7, según Meteogalicia.

Los avisos estarán activados hasta el miércoles, aunque podría variar según la evolución de las predicciones.

¿Cuáles son las recomendaciones a seguir?

El Concello da Coruña ha publicado varias recomendaciones para la ciudadanía en caso de que haya fuertes lluvias o temporal costero. Estas son las medidas que recomienda tomar para evitar riesgos:

Recomendaciones si hay fuertes vientos y lluvias

Como medidas preventivas Cierre y asegure puertas, ventanas y toldos Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra Compruebe que no hay obstrucciones en canalones, sumideros de terrazas y alcantarillas

Si está a la intemperie Aléjese de cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias y tome precauciones delante de edificios en construcción o en mal estado

Si va a viajar en vehículo Procure evitar los desplazamientos por carretera y en todo caso extreme las precauciones Reduzca la velocidad a límites de seguridad (un golpe de viento puede desviarlo de la trayectoria) Tenga presente que la distancia de frenado es mayor con lluvia, por lo que debe aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulotte) corren el peligro de volcar ante vientos transversales En caso de necesidad, párese en una zona segura y espere a que amaine el viento Procure no circular junto a arbolados, ni estacione su vehículo bajo los mismos, tampoco estacione en las proximidades de muros, tapias o vallas Encienda las luces de cruce para ser visto mejor (para ver bien y para ser visto) Compruebe el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y de la luneta térmica Compruebe periódicamente la eficacia de los frenos, tocándolos suavemente para secar la humedad de las pastillas de freno Frene suavemente para evitar el deslizamiento (aquaplaning) Infórmese de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige o por las que vaya a pasar

Si se encuentra en zonas marítimas Aléjese de la playa y de lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. En ningún caso practique deportes acuáticos



Medidas preventivas por temporal marítimo