Culleredo (A Coruña) invertirá 139.000 euros en renovar la iluminación de Mansosol, en A Zapateira

El ayuntamiento de Culleredo continúa con su plan de modernización del alumbrado público, con especial atención a las zonas residenciales que aún cuentan con sistemas antiguos.

En esta ocasión, la actuación se centrará en la urbanización Mansosol, en A Zapateira, donde se renovará por completo la iluminación de varias calles: Liberdade, Democracia, Fraternidade e Igualdade.

En total, se instalarán 66 nuevos puntos de luz con tecnología LED, con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad. Además, se renovará el centro de mando ubicado en la calle Liberdade y se sustituirán los báculos.

La inversión asciende a 139.046,47 euros, cofinanciados por la Deputación da Coruña a través del Plan Único. El ayuntamiento ya ha adjudicado los trabajos, que comenzarán en las próximas semanas.

La nueva red de alumbrado contará con un sistema de telegestión, que permitirá controlar y programar la iluminación en tiempo real, adaptando su funcionamiento a las necesidades de cada momento del año.