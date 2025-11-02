A Coruña iniciará la próxima semana las obras de mejora en la calle Santiago de la Iglesia

Las obras entre el Peruleiro y la calle Barcelona de A Coruña entran en una nueva fase. Concello de A Coruña.

A Coruña comenzará la próxima semana las obras de mejora en la calle Santiago de la Iglesia, situada en el entorno de la avenida de Fisterra.

Se trata de una intervención que busca mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras y reorganizar la circulación viaria, dando respuesta a una demanda histórica de la vecindad.

El cambio más destacado será la habilitación de un nuevo giro a la izquierda desde Santiago de la Iglesia hacia la avenida de Fisterra, que permitirá acceder directamente a la rúa Rei Abdullah.

Hasta ahora, esta maniobra no estaba permitida, lo que obligaba a realizar recorridos más largos por calles alternativas.

Con esta medida, se mejorará notablemente la movilidad diaria en la zona.

La actuación incluirá además la renovación de los pavimentos de aceras y calzada, así como la mejora integral de la red de pluviales, con la sustitución de colectores y sumideros a lo largo de toda la vía.

Estas obras permitirán reforzar la capacidad de drenaje y adaptar la calle a las necesidades actuales del entorno urbano.