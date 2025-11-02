Cae a la calle un balcón en la calle Cordelería, en A Coruña

Un balcón de un primer piso a la altura del número 59 de la calle Cordelería, en A Coruña, se ha derrumbado en la madrugada del viernes al sábado.

Así, la estructura se ha caído a la calle, que en ese momento no presentaba tránsito peatonal al ser madrugada. Debido a ello no se han registrado daños de índole personal.

El elemento metálico, con una cinta de Bomberos de A Coruña, permanece todavía apoyado en la acera.

Imagen del balcón caído. Quincemil.

Testigos presenciales han relatado que fue retirada por personas que pasaron posteriormente por la calle, para poder permitir su uso, tanto a peatones como también para la circulación rodada.