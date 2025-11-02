Ofrecido por:
Cae a la calle un balcón en la calle Cordelería, en A Coruña
El incidente tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado. No afectó a ninguna persona al no haber tránsito peatonal en ese momento
Un balcón de un primer piso a la altura del número 59 de la calle Cordelería, en A Coruña, se ha derrumbado en la madrugada del viernes al sábado.
Así, la estructura se ha caído a la calle, que en ese momento no presentaba tránsito peatonal al ser madrugada. Debido a ello no se han registrado daños de índole personal.
El elemento metálico, con una cinta de Bomberos de A Coruña, permanece todavía apoyado en la acera.
Testigos presenciales han relatado que fue retirada por personas que pasaron posteriormente por la calle, para poder permitir su uso, tanto a peatones como también para la circulación rodada.