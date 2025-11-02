El árbol de Navidad de A Coruña se muda a O Parrote por las obras en Los Cantones

Imagen de la descarga de los arcados de luz en O Parrote. Quincemil.

La iluminación navideña de A Coruña va despejando sus últimas incógnitas. Las obras en la zona Los Cantones que afectan a Obelisco obligan a modificar el emplazamiento del habitual árbol de Navidad, que finalmente se instalará en O Parrote.

Tras descargar esta mañana los operarios las piezas necesarias para su montaje, se llevarán a cabo los trabajos necesarios para su instalación en los próximos días. El ídolo deportivista Bebeto será el encargado de encender este año las luces de Navidad, en un acto previsto para finales del mes de noviembre.

Estos elementos han sido transportados en camión, junto con diferentes arcados luminosos que se instalarán en la zona.

Además, la tradicional bola de Marina sigue su proceso de montaje. Esta es una de las fotografías que han ganado presencia en los últimos años en la navidad herculina.

Las calles aledañas ya tienen también montados sus elementos decorativos y, en los barrios, se sigue avanzando con el proceso de montaje.