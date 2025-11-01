A Coruña homenajea a Juana de Vega, López Seoane y Luis Huici en el día de Todos los Santos

El Cementerio de Santo Amaro acogió este sábado el tradicional acto municipal del Día de Todos los Santos, organizado por el ayuntamiento de A Coruña para honrar la memoria de las personas que forman parte de la historia y la identidad de la ciudad.

Este año se rindió homenaje a Juana de Vega, Víctor López Seoane y Luis Huici Fernández, tres figuras que representan, en palabras del teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, "la libertad, la curiosidad y el saber, la creatividad y el compromiso: valores que también definen a A Coruña".

Durante su intervención, acompañado de otros miembros de la corporación municipal y de los portavoces del PP y BNG, Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera, Lage subrayó el simbolismo de las tres figuras homenajeadas.

De Juana de Vega destacó "la fuerza de la palabra, el valor de la educación y la fe en la justicia social y en la igualdad"; de Víctor López Seoane, su "profundo amor por la naturaleza y la tierra" y su visión pionera de una Galicia científica y moderna; y de Luis Huici Fernández, "la defensa del arte como libertad, como búsqueda de verdad y como creación sin servidumbres".

Instante del homenaje. Quincemil.

Recordó además que Huici "participó en el primer gran acto pro autonomía de Galicia, celebrado en dos lugares distintos, pero ambos en A Coruña, ejemplo de que esta ciudad fue, es y seguirá siendo la capital del galleguismo".

Lage evocó el carácter simbólico de Santo Amaro como "un espacio de silencio y memoria, donde reposan no solo las almas, sino también las páginas de nuestra historia".

Imagen de uno de los reconocimientos. Quincemil.

Añadió que este homenaje "no es solo un tributo a nuestros vecinos más ilustres, sino también un ejercicio de reparación y de justicia hacia quienes fueron olvidados durante mucho tiempo".

El acto comenzó con la tradicional ofrenda floral en la Cruz de los Olvidados, acompañada por la interpretación de la Coral Follas Novas, y continuó con las ofrendas ante las sepulturas de las tres personalidades homenajeadas.

Imagen de uno de los reconocimientos. Quincemil.

La ceremonia concluyó con una ofrenda floral en el Monumento a los Mártires por la Libertad, en recuerdo de todas las víctimas de la represión franquista y de quienes lucharon por una sociedad más libre e igualitaria.

El evento contó con la presencia del presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, de familiares de Víctor López Seoane y de Luis Huici Fernández, de Beatriz Gómez Amigo, miembro de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, y de Ana Romero Masiá, directora del Instituto José Cornide, depositario del legado de López Seoane, entre otras personas vinculadas a los homenajeados.