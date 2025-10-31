El incendio de un coche en la ronda de Outeiro provoca retenciones en A Coruña

La ronda de Outeiro de A Coruña ha sido testigo esta tarde de dos incidentes que han dificultado en gran medida la circulación. Minutos después de un accidente de tráfico en el cruce con la avenida de Arteixo y en el que una motorista resultó herida, un turismo comenzó a incendiarse solo sobre las 18:00 horas a la altura de Nuestra Señora de la Luz en la zona de la Sagrada Familia.

Sobre este segundo incidente, fuentes de la Policía Local explican que afortunadamente no hubo heridos y agentes del cuerpo y bomberos pudieron controlar el incendio y los restos provocados por este.

Para ello utilizaron un extintor de agua-espuma y se limpió la carretera, que tenía manchas por un derrame de aceite y de líquido refrigerante.

El tráfico, sin embargo, sí se vio muy afectado durante un par de horas, hasta las 20:00 horas. El carril derecho, donde se encontraba el turismo, tuvo que cerrarse desviando ligeramente la circulación hasta que se pudo retirar el vehículo.