Bebeto encenderá las luces de la Navidad 2025 en A Coruña: será el 28 de noviembre en María Pita

El brasileño participará el día anterior en una charla con escolares organizada por el ayuntamiento en el Ágora

Bebeto será el encargado de encender las luces de Navidad en A Coruña este 2025. El exjugador del Deportivo pulsará, acompañado por niños y niñas de la ciudad, el botón con el que el alumbrado navideño comenzará a brillar, dando por iniciada esta mágica época del año.

"É unha honra para nós que unha persoa tan querida por todos os coruñeses e coruñesas se prestase a abrir unha das épocas máis especiais do ano”, indicó Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

El encendido de las luces de Navidad será en la plaza de María Pita, al igual que el pasado 2024. El acto estará precedido por una actuación para todos los públicos en la que se realizará un concurso de dibujos y un sorteo en el que los más pequeños de la casa podrán optar a compartir con Bebeto el momento del encendido.

El brasiñelo, además, participará el día anterior en un coloquio con escolares de centros públicos de la ciudad organizado por el Concello da Coruña. El encuentro se celebrará en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora y en él se tratarán los valores de los deportes aplicados a la vida y a la educación. Los niños y niñas podrán hacerle preguntas a Bebeto tras el coloquio.

