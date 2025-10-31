Un accidente en la Tercera Ronda causa retenciones en el acceso a A Coruña

El tráfico en la Tercera Ronda, una de las vías de acceso a la ciudad de A Coruña, está experimentando problemas de circulación a causa de un accidente.

Según informa la DGT, a las 8:24 en el kilómetro 5,029 de la AC-14, en sentido decreciente y hacia la ciudad, un vehículo ha tenido un accidente, provocando retenciones y obstaculizando la circulación habitual.

Imagen de los servicios actuando en la zona. DGT.

Tras una semana de problemas debido al cierre de la incorporación a Alfonso Molina de la salida de San Cristóbal entre el martes y el jueves a causa de unas obras de canalización derivadas de la ampliación de esta vía, este percance se suma a un accidente que tuvo lugar también en esa arteria circulatoria.

A esta hora, la circulación por la AC-14 recupera su fluidez.