A Coruña recupera la normalidad en Alfonso Molina: reabierta la salida de San Cristóbal

Imagen de la salida de San Cristóbal, que permaneció cortada desde el martes. DGT.

Los operarios han vuelto a abrir al tráfico la salida de San Cristóbal de la AC-11, cortada desde el pasado martes, para llevar a cabo trabajos de canalización dentro de las actuaciones de ampliación de Alfonso Molina, una de las principales arterias de circulación de la ciudad.

Pasado el mediodía, y una vez concluidos los trabajos previstos, la vía ha quedado plenamente restablecida, permitiéndose la circulación por la misma.

A lo largo de los últimos días, desde el corte del pasado martes, han sido varios los atascos que se han provocado, especialmente en horas punta, y en la zona de la rotonda de Matogrande, que ha absorbido gran parte del tráfico.

El calendario de actuaciones, pautado con el Ministerio, se mantiene y el fin de la obra de ampliación de Alfonso Molina se fija para el año 2026.

Entre medias, serán necesarios nuevos cortes, cada vez más asiduos al ir avanzando en fases de la intervención que permitirá ampliar la capacidad del vial.