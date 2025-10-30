A Coruña impulsa la innovación urbana con la apertura del nuevo Centro de Excelencia y Oficina del Dato

El ayuntamiento de A Coruña dio este jueves un paso decisivo en su apuesta por la transformación digital y la innovación urbana con la apertura del Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD), un espacio que se integra en el proyecto Edint Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de Red.es

"Este nuevo centro es una oportunidad para que A Coruña avance hacia una gestión más inteligente y colaborativa, donde los datos se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía", señaló la alcaldesa Inés Rey durante el acto de presentación

El objetivo del proyecto Edint es convertirse en un motor de innovación y desarrollo económico, transformando los territorios para hacerlos más sostenibles, eficientes y habitables, y el Ceod coruñés actuará como un laboratorio de innovación local centrado en el análisis y la puesta en común de datos urbanos para generar soluciones en tres ámbitos prioritarios: movilidad inteligente, apostando por un transporte sostenible y una planificación urbana más eficiente; gestión de recursos y servicios públicos, mejorando la eficiencia energética y ambiental; y competitividad local, impulsando la actividad empresarial y la creación de empleo cualificado

Con su apertura, A Coruña se une a la red nacional de 12 entidades locales pioneras que lideran en España la transformación digital desde la economía del dato, un proyecto que cuenta con una inversión cercana a los 13 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, y en el que 36 empresas ya se han comprometido a participar, integrándose en el ecosistema Edint para colaborar en el desarrollo de soluciones basadas en datos y orientadas a las personas