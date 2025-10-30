El Concello de Oleiros (A Coruña) pide a la Xunta un paso cubierto en el Colegio Luis Seoane

El Concello de Oleiros reclama a la Xunta un paso cubierto para conectar los edificios que conforman el Colegio Luis Seoane, en concreto, los de Educación Infantil y Primaria.

La reclamación llega después de que el gobierno local registrase numerosas demandas de familias del centro solicitando el paso cubierto, dado que los días de lluvia, el alumnado tiene que desplazarse entre los edificios sin ningún tipo de protección contra el agua.

Por ello, el Concello se dirigió a la Xunta de Galicia para solicitar de manera formal la construcción del paso cubierto entre los edificios de infantil y primaria.

"Al igual que en todos los demás colegios, tal y como hemos informado además estos días en todos los hogares a través del periódico 'Vivir en Oleiros', en el colegio de Canide realizamos recientemente numerosas obras. En este momento se necesita un paso cubierto para los niños y las niñas, y nosotros reclamamos a la Xunta que lo haga porque es la administración a la que le corresponde", comentó el alcalde Ángel García Seoane.