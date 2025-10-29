Una lona gigante por el 25N en A Coruña: "Invitamos a reflexionar sobre las violencias machistas"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, hizo un llamamiento este miércoles a la ciudadanía para "reflexionar y actuar" ante el machismo, mostrando su convencimiento de que "es posible construir un mundo sin violencias ni desigualdades". Lo hizo desde el exterior de la Delegación, en A Coruña, en el acto que dio inicio a la programación diseñada para conmemorar el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Pedro Blanco presentó la imagen escogida por la Delegación del Gobierno con motivo de esta conmemoración. Una ilustración que lanza un mensaje de esperanza a las víctimas e invita a reforzar las redes de apoyo institucionales y sociales que se despliegan para protegerlas y ayudarlas, y para luchar contra cualquier tipo de violencia machista y discriminación por razón de género. El delegado recordó que "las administraciones públicas, las organizaciones y el conjunto de la sociedad estamos llamados a reforzar esas redes", en forma de ayudas económicas, de programas educativos y de sensibilización, de leyes... "y también con nuestro ejemplo", añadió.

Desde hoy, la fachada de la Delegación mostrará una reproducción de 9 por 4 metros de la imagen creada por la artista coruñesa Bea Lema, que muestra la importancia de reconocer los distintos tipos de violencias y la posibilidad real de romper con esas situaciones. "Desde hoy invitamos con esta fachada a reflexionar sobre las violencias, a identificar en nuestro entorno situaciones como las que denuncia Bea Lema en este trabajo y a actuar frente a ellas", explicó el delegado.

El acto de presentación contó con la participación de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde; y la propia autora, junto con representantes institucionales y de colectivos de apoyo a las mujeres de la ciudad y la provincia de A Coruña. Al comienzo del acto, se realizó una condena por el último crimen machista ocurrido en España, el de una mujer en Murcia.

Ilustración creada para el 25N

La ilustración creada por Bea Lema para la Delegación del Gobierno recoge una tira de cómic con ocho viñetas en las que mezcla las técnicas del dibujo y el bordado, igual que hizo en su obra 'El Cuerpo de Cristo', con la que obtuvo en 2024 el Premio Nacional de Cómic.

Siete de esas viñetas representan distintas formas de violencia que sufren mujeres y niñas de todo el mundo, mientras que la última simboliza la posibilidad de salir de esas situaciones. Lo hace a través de la figura de una mujer que rompe el techo y se dirige a las demás para que sigan su ejemplo. Entretejiendo las imágenes, Bea Lema traza hilos que representan las redes de apoyo y la sonoridad.

Programación con motivo del 25N

Durante las próximas semanas, la Delegación del Gobierno y las cuatro subdelegaciones intensificarán la programación habitual que se realiza a lo largo del año en torno a la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

De esta manera, se celebrarán jornadas formativas y de sensibilización, tanto para profesionales como para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la comunidad educativa. También habrá espacios para la reivindicación y el reconocimiento. La conmemoración culminará con la entrega de los 'Reconocimientos Meninas de Galicia 2025', en un acto que recuperará este año su emplazamiento habitual en el Hostal dos Reis Católicos.