A Coruña amplía el horario de cementerios y refuerza el bus urbano por el Día de Todos los Santos

A Coruña cuenta desde ayer martes y hasta el sábado 1 de noviembre con un horario ampliado en los cementerios de la ciudad. El ayuntamiento, además, ha informado de que se refuerzan las líneas de bus urbano para dar servicio a la ciudadanía que se desplace hasta estos espacios por el Día de Todos los Santos.

Los cementerios de A Coruña reciben cada año numerosas visitas con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Por esta razón, el horario para acceder a estos recintos está ampliado desde ayer martes hasta el 1 de noviembre con cierre a las 19:00 horas, una hora más de lo habitual (de 09:00 a 18:00 horas).

El nuevo horario se aplicará en San Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza (Castrillón) y San Cristóbal das Viñas.

La ampliación de los horarios se suma al refuerzo de las líneas de autobús urbano. Estos refuerzos son los siguientes: