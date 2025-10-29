Ofrecido por:
A Coruña amplía el horario de cementerios y refuerza el bus urbano por el Día de Todos los Santos
Los camposantos de la ciudad abrirán hasta las 19:00 horas hasta el día 1 de noviembre, mientras que el transporte público contará con más frecuencias para dar servicio a la ciudadanía
A Coruña cuenta desde ayer martes y hasta el sábado 1 de noviembre con un horario ampliado en los cementerios de la ciudad. El ayuntamiento, además, ha informado de que se refuerzan las líneas de bus urbano para dar servicio a la ciudadanía que se desplace hasta estos espacios por el Día de Todos los Santos.
Los cementerios de A Coruña reciben cada año numerosas visitas con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Por esta razón, el horario para acceder a estos recintos está ampliado desde ayer martes hasta el 1 de noviembre con cierre a las 19:00 horas, una hora más de lo habitual (de 09:00 a 18:00 horas).
El nuevo horario se aplicará en San Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza (Castrillón) y San Cristóbal das Viñas.
La ampliación de los horarios se suma al refuerzo de las líneas de autobús urbano. Estos refuerzos son los siguientes:
- Día 31 de octubre y 1 de noviembre: se refuerzan las líneas 23 y 23A con dos autobuses más. Así, la frecuencia combinada de ambas líneas, que dan servicio al cementerio de Feáns será de 18 minutos
- Día 1 de noviembre: se refuerza la línea 3, dando servicio a los cementerios de San Pedro de Visma y San Amaro con una frecuencia combinada con la 3A de 17 minutos
- Al cementerio de San Pedro de Visma también dan servicio las líneas 12 y 14
- La línea 11, con un recorrido transversal de la ciudad y con transbordo a todas y cada una de las demás líneas, se refuerza con dos autobuses adicionales a lo largo de toda la jornada dando servicio al cementerio de San Amaro con una frecuencia de 18 minutos
- Las restantes zonas de la ciudad están comunicadas con el cementerio de San Amaro a través de las líneas 4, 5, 6, 6A, 7 y 17
- El cementerio de Oza, en O Castrillón, está comunicado mediante las líneas 1, 12A y 14