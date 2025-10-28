Los vecinos de Bergondo (A Coruña) exigen una alternativa justa al proyecto del baipás de Infesta

Alrededor de 50 vecinos y vecinas de Cortiñán y otras parroquias, junto con miembros de la corporación municipal, se concentraron esta mañana para mostrar su rechazo al proyecto del Ministerio de Transportes que contempla la supresión del baipás de Infesta en la conexión entre las líneas León–A Coruña y Betanzos Infesta–Ferrol.

Los asistentes portaron una pancarta con el lema "Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila" y cortaron puntualmente la DP-0105, reivindicando una solución que minimice el impacto sobre el territorio y las viviendas de la parroquia.

La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, subrayó que "no estamos en contra de la mejora de las comunicaciones ferroviarias, pero no vemos beneficio común ni para Cortiñán ni para Bergondo", y cuestionó la efectividad de un proyecto que ahorra apenas seis minutos en los trayectos.

El primer teniente de alcaldesa, Juan Fariña, destacó que la alternativa del Concello sería más razonable y menos destructiva, mientras que el portavoz del Partido Popular, Manuel Fafián, mostró su apoyo a la reivindicación para proteger a los vecinos y evitar que la infraestructura "mutilara" la parroquia.

El gobierno local recuerda que ya presentó un recurso ante el Ministerio tras rechazarse su propuesta, conocida como alternativa 5S, que plantea un trazado más sostenible, económico y alejado de las viviendas, reduciendo las expropiaciones y el impacto urbano.

Según el ayuntamiento, la alternativa estatal, denominada Alternativa 6, "afecta gravemente a nuestros vecinos, al urbanismo y al territorio, dejando suelo residual con propiedades devaluadas o invendibles".

La alternativa 5S propuesta por Bergondo modifica tramos de las alternativas 5 y 6 del Ministerio, suprime viaductos innecesarios, reduce el impacto sobre la zona urbana y limita las expropiaciones.

Con esta solución, las viviendas no quedarían atrapadas en la zona de servidumbre del ferrocarril y las actuaciones se trasladarían a zonas forestales o industriales, protegiendo tanto a los ciudadanos como al territorio del municipio.

El ayuntamineto agradeció la participación ciudadana y el respaldo de la corporación municipal, insistiendo en que esta propuesta es más sensata, más económica y más justa, buscando un equilibrio entre movilidad, protección de los vecinos y respeto al territorio.