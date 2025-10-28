Abegondo (A Coruña) destinará el presupuesto del plan de obras para gasto corriente este año

Abegondo destinará la primera fase del POS+ Adicional repartido por la Deputación da Coruña a gastos corrientes de este año. El importe llega a los 241.556,87 y, según indica el Concello, este importe se podrá incorporar al presupuesto del 2026 para la ejecución de nuevas obras.

Esta decisión se adoptó este martes durante la celebración de un pleno extraordinario. Tras el mismo, el alcalde, José Antonio Santiso, explicó que el presupuesto se destinará inicialmente al apgo de nóminas. Así, "o Concello poderá realizar os proxectos e investimentos que consdiere oportunos, encargándose o persoal municipal da revisión e control dos traballos e axilizando a tramitación".

La intención es que este mismo crédito se incluya en el siguiente presupuesto para llevar a cabo arreglos en aceras, obras de mejora de las seguridad viaria o actuaciones de saneamiento.

El punto fue aprobado con el apoyo del PP y la abstención del PSOE. En esta ocasión, el concelleiro del BNG no estuvo presente por motivos personales.