Sofocado un incendio en una freidora en un restaurante de comida rápida en Oleiros (A Coruña)

El Servicio de Emergencias Municipales de Oleiros, en A Coruña, ha intervenido este mediodía en un incendio en un restaurante de comida rápida situado en Perillo.

En concreto, los bomberos recibieron un aviso del 112 Galicia a las 12:13, alertando del suceso. Durante su traslado, el local ya había sido evacuado.

A su llegada, se encontraron con que estaba ardiendo una freidora industrial y parte del local se encontraba lleno de humo procedente del fuego.

La intervención consistió en sofocar el incendio y medir la temperatura, evacuando el humo con ventiladores.

Tras realizar las mediciones de gases, estas resultaron negativas, por lo que se permitió de nuevo el acceso del personal de la empresa.