El PP de A Coruña reclama más medios y un nuevo cuartel para la Policía Local

El Partido Popular de A Coruña, la principal fuerza de la oposición, ha reclamado al Ayuntamiento que aborde con urgencia mejoras para la Policía Local, tanto en medios humanos como materiales y en infraestructuras.

El portavoz local, Miguel Lorenzo, acompañado por la concejala Susana Catalán, mantuvo un encuentro con representantes del Sindicato Profesional de Policía Local (SPPL), quienes trasladaron las principales carencias del cuerpo.

Lorenzo advirtió que actualmente existe un déficit de unos cien agentes, ya que la plantilla cuenta con unos 350 efectivos cuando la ratio adecuada para una ciudad como A Coruña sería de 450.

"Es imprescindible aumentar el número de policías para recuperar la Policía de Barrio que demandan vecinos, comerciantes y hosteleros", afirmó el concejal. Según recordó, la Unión Europea recomienda una media de 1,8 policías por cada mil habitantes, una cifra que la ciudad no alcanza.

En cuanto a los medios materiales, el sindicato señaló la necesidad de mejorar tanto la dotación personal como los vehículos del cuerpo.

"Los agentes deberían disponer de los mejores medios de autoprotección. Hay que proteger a quienes nos protegen", defendió Lorenzo, subrayando la falta de recursos para el trabajo diario de la Policía Local.

Por último, los representantes sindicales incidieron en la urgencia de contar con un nuevo cuartel adaptado a los tiempos actuales, ya que las actuales dependencias "han quedado desfasadas". "El que hay no se puede estirar más. Es necesario construir uno nuevo", concluyó el portavoz popular.