Las excavadoras vuelven a Riazor: levantan la duna, 30 años protegiendo A Coruña de los temporales

Las máquinas han vuelto hoy a la playa de Riazor para dar inicio a la construcción de la duna de arena que cada año protege al Paseo Marítimo de los fuertes temporales costeros. A primera hora de esta mañana, la empresa concesionaria desplegó la maquinaria especializada para comenzar a acumular arena en la parte central del arenal.

La estructura alcanzará más de dos metros de altura y se levantará guardando una distancia de seguridad respecto al paseo con el objetivo de amortiguar el impacto de los fenómenos meteorológicos más severos del invierno.

Esta medida pretende evitar que las olas invadan la calzada y afecten al tráfico y a las instalaciones cercanas al litoral. "El año pasado fue necesario reconstruirla hasta en tres ocasiones por los golpes que había recibido", señaló Yoya Neira, concejala de Medio Ambiente esta mañana en la presentación de los trabajos.

El personal de Medio Ambiente supervisará periódicamente la duna durante los próximos meses y realizará refuerzos si las condiciones del mar así lo requieren. Está previsto que permanezca en la playa hasta mediados de mayo de 2026, cuando será retirada para preparar el arenal de cara a la temporada de baño, que arrancará el 15 de junio.

Asimismo, los trabajos de excavación durarán aproximadamente 15 días, por lo que en dos semanas se prevé que la duna ya esté levantada totalmente en Riazor.

La instalación de la duna de Riazor se lleva realizando de forma anual desde 1995, tras un violento temporal que derribó la antigua balaustrada del Paseo Marítimo en este mismo tramo. Según datos municipales, este tipo de episodios se repite entre una y tres veces al año.