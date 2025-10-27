Atraca en A Coruña un crucero a causa de un accidente laboral a bordo en el que fallece un empleado

El crucero Arvia ha estado atracado ayer en el muelle de trasatlánticos del Puerto de A Coruña, adonde arribó sobre las 16:00 para proceder a evacuar a un tripulante que falleció a consecuencia de un accidente laboral a bordo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Puerto de A Coruña, el barco desvió su ruta a raíz del suceso y una vez en A Coruña, aprovechó para hacer una escala y que los pasajeros pudiesen bajar a tierra.

Una vez que esta noche llegue desde Reino Unido personal encargado de la investigación de este tipo de accidentes laborales, el crucero Arvia retomará su ruta y seguirá con el camino establecido.