El Muelle de Trasatlánticos de A Coruña.

El Muelle de Trasatlánticos de A Coruña. Autoridad Portuaria de A Coruña

Ofrecido por:

A Coruña

Atraca en A Coruña un crucero a causa de un accidente laboral a bordo en el que fallece un empleado

El crucero Arvia tuvo que desviarse y tomar tierra en el muelle de trasatlánticos a primera hora de la tarde. Llegará desde Reino Unido personal encargado de la investigación

Te puede interesar: Así es el crucero Carnival Miracle que visita A Coruña por primera vez

Publicada

El crucero Arvia ha estado atracado ayer en el muelle de trasatlánticos del Puerto de A Coruña, adonde arribó sobre las 16:00 para proceder a evacuar a un tripulante que falleció a consecuencia de un accidente laboral a bordo.

El crucero, esta mañana en el puerto de A Coruña.

Según han informado a Europa Press fuentes del Puerto de A Coruña, el barco desvió su ruta a raíz del suceso y una vez en A Coruña, aprovechó para hacer una escala y que los pasajeros pudiesen bajar a tierra.

Una vez que esta noche llegue desde Reino Unido personal encargado de la investigación de este tipo de accidentes laborales, el crucero Arvia retomará su ruta y seguirá con el camino establecido.